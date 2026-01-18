Siria l’esercito invade le città controllate dai curdi | un tradimento che infrange le prospettive di accordo

L’esercito siriano ha recentemente riconquistato vaste aree nel nord del paese, allontanando le forze curde che avevano goduto di un certo grado di autonomia negli ultimi dieci anni. Questa operazione rappresenta un cambiamento significativo nelle dinamiche locali e potrebbe influenzare le prospettive di dialogo tra le parti coinvolte, segnando un nuovo sviluppo nel contesto complesso della crisi siriana.

L’esercito governativo ha preso il controllo di ampie zone del nord della Siria, allontanando le forze curde da un territorio sul quale avevano mantenuto un’effettiva autonomia per oltre un decennio. I media statali hanno riferito che le truppe avrebbero “espugnato” la città di Tabqa e la diga adiacente, nonché la grande diga Freedom, precedentemente nota come Baath, a ovest di Raqqa. Tutto questo è avvenuto nonostante gli appelli degli Stati Uniti a fermare l’avanzata. Il governo sembra voler estendere la sua presa sulle aree controllate dai curdi, nonostante, di recente, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa abbia emanato un decreto che dichiara il curdo lingua nazionale e concede il riconoscimento ufficiale alla minoranza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco ad Aleppo, dopo tre giorni di scontri tra forze governative e combattenti curdi dell'SDF. Gli scontri hanno provocato lo sfollamento di decine di migliaia di persone, evidenziando la complessità e la fragilità della situazione nella regione. La ripresa di un clima di calma rappresenta un passo importante, ma la stabilità resta ancora da consolidare.

