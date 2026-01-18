Siria | inviato Usa ' accordo cessate il fuoco è punto di svolta cruciale'

L'inviato statunitense Tom Barrack ha commentato positivamente l’accordo di cessate il fuoco recentemente annunciato tra le parti in Siria. La tregua, siglata tra il governo di Damasco e i leader curdi, rappresenta un passo importante nel contesto del conflitto, specialmente dopo le recenti avanzate delle forze governative nelle aree curde del nord e dell’est del paese. Questa intesa potrebbe segnare un punto di svolta nella stabilizzazione della regione.

Damasco, 18 gen. (AdnkronosAfp) - L'inviato statunitense Tom Barrack ha accolto con favore l'accordo che prevede una tregua annunciata tra il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il leader curdo Mazloum Abdi, dopo che le forze governative hanno avanzato nelle zone controllate dai curdi nel nord e nell'est del Paese. "Questo accordo e il cessate il fuoco rappresentano un punto di svolta fondamentale, in cui gli ex avversari abbracciano la collaborazione invece della divisione", ha dichiarato Barrack su X. L'inviato ha incontrato Sharaa a Damasco e Abdi ieri a Erbil, in Iraq. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il presidente siriano Ahmad al-Shara ha incontrato l'inviato degli Stati Uniti, Thomas Burke, a Damasco. L'incontro si è svolto nel contesto delle operazioni militari nella provincia di Raqqa e in altre aree, con un possibile annuncio di cessate il fuoco imminente. La discussione riguarda la situazione sul terreno e le prospettive di stabilizzazione nella regione.

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco in diversi quartieri di Aleppo, dopo giorni di violenti scontri con gruppi curdi. La misura mira a ridurre la tensione e favorire un periodo di calma nella città, che ha subito intensi conflitti negli ultimi tempi. Restano comunque da monitorare gli sviluppi e le eventuali evoluzioni della situazione a livello locale.

