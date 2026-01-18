Siria | al-Sharaa ' raggiunta prima intesa domani incontro con comandante Sdf'

Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa ha comunicato che l’incontro con Mazloum Abdi, comandante delle SDF, è stato rinviato a domani a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La discussione, inizialmente programmata, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le parti. La visita si inserisce in un contesto di negoziati e dialogue in evoluzione nella regione.

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa ha dichiarato che un incontro programmato con Mazloum Abdi, comandante delle Sdf, è stato rinviato a domani a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Al-Sharaa ha aggiunto che, nonostante il ritardo, i contatti sono continuati a distanza e che è stata raggiunta una prima intesa a distanza. A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Siria: al-Sharaa, 'raggiunta prima intesa, domani incontro con comandante Sdf' Leggi anche: Siria, il presidente al-Sharaa in Usa il 10 novembre: previsto incontro con Trump Leggi anche: Cosa aspettarsi dalla Siria di al Sharaa dopo il test-Trump. Conversazione con Carenzi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Siria. Le truppe agli ordini dell'ex qaedista, ora amico di Trump, Ahmad al Sharaa hanno conquistato Tabqa e giacimenti petroliferi controllati dalle Sdf curde. Ora puntano a Raqqa e forse alla presa della prigioni dove sono detenuti quelli dell'Isis (per liberarli x.com IL GOVERNO MELONI SOSTIENE AL SHARAA, EX QAEDISTA CHE VUOLE DISTRUGGERE IL CONFEDERALISMO DEMOCRATICO IN SIRIA ll 6 gennaio l'esercito dell'autoproclamato governo di al Sharaa, insieme alle milizie turche - al-Amshat, al-Hamz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.