Siria | al-Shara incontra inviato Usa imminente annuncio cessate il fuoco

Il presidente siriano Ahmad al-Shara ha incontrato l'inviato degli Stati Uniti, Thomas Burke, a Damasco. L'incontro si è svolto nel contesto delle operazioni militari nella provincia di Raqqa e in altre aree, con un possibile annuncio di cessate il fuoco imminente. La discussione riguarda la situazione sul terreno e le prospettive di stabilizzazione nella regione.

Damasco, 18 gen. (Adnkronos) - Il presidente siriano Ahmad al-Shara ha incontrato a Damasco l'inviato statunitense in Siria, Thomas Burke, nel contesto dei combattimenti contro le forze curde nella provincia di Raqqa e in altre regioni. Secondo la dichiarazione presidenziale siriana, al-Shara "ha ribadito l'unità e la sovranità della Siria su tutto il suo territorio, l'importanza del dialogo in questa fase e la necessità di ricostruire la Siria con la partecipazione di tutti i siriani". Nel frattempo, SyriaTV ha citato il Ministro dell'Informazione siriano Hamza al-Mustafa, affermando che a momenti verrà fatto "un annuncio importante riguardante l'accordo di cessate il fuoco e l'integrazione delle forze delle Sdf nelle istituzioni statali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Siria, cessate il fuoco ad Aleppo

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco in diversi quartieri di Aleppo, dopo giorni di violenti scontri con gruppi curdi. La misura mira a ridurre la tensione e favorire un periodo di calma nella città, che ha subito intensi conflitti negli ultimi tempi. Restano comunque da monitorare gli sviluppi e le eventuali evoluzioni della situazione a livello locale.

