Sinner sbrocca in allenamento | Australian Open allerta massima

Durante un allenamento, Jannik Sinner ha mostrato un momento di tensione, richiamando l’attenzione sulla sua preparazione in vista dell’Australian Open. Per un atleta di alto livello come lui, la racchetta rappresenta più di un semplice attrezzo: è un’estensione di sé stesso. Questo episodio evidenzia l’impegno e le sfide che accompagnano il percorso di un tennista professionista verso uno degli appuntamenti più importanti del circuito.

Per un tennista, soprattutto per un fenomeno come Jannik Sinner, la racchetta è qualcosa di più di uno strumento di lavoro: è un prolungamento del braccio e spesso pure della testa. Serve simbiosi perfetta per performare al meglio. Ecco spiegato l'insolito nervosismo dimostrato in allenamento a Melbourne dall'altoatesino, numero 2 del mondo, alla vigilia del debutto agli Australian Open che affronterà da campione in carica, avendovi trionfato nel 2024 e nel 2025. Per la nuova stagione, Sinner è passato a una nuova racchetta, una Head Speed MP 2026. Durante gli allenamenti, però, come dimostra un video condiviso su X da una pagina dei fan del fenomeno di San Candido, Jannik non sembra ancora in piena sintonia con il "gioiellino".

Allo sguardo attento degli appassionati di tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati a Melbourne, condividendo lo stesso volo da Seul. Dopo il successo di ieri di Alcaraz in Corea, i due si stanno preparando per l’Australian Open 2026, con il primo allenamento ufficiale svolto nel rispetto delle norme e senza enfasi, segnando l’inizio di una nuova fase di preparazione per i due campioni.