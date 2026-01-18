Sindaco partecipa alla festa patronale e i ladri tentano di svaligiargli la casa

Durante la festa patronale di Riardo, il sindaco Armando Fusco ha partecipato agli eventi, mentre nella stessa serata si è verificato un tentato furto nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero approfittato dell’assenza temporanea, causata dalle celebrazioni, per tentare di svaligiare la casa. La vicenda sottolinea l’importanza di continuare a garantire sicurezza anche in occasioni di eventi pubblici e feste locali.

Tentato furto nella serata di ieri a Riardo ai danni dell'abitazione del sindaco Armando Fusco. Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero agito approfittando dello svolgimento della festa patronale in onore di Sant'Antonio Abate, momento in cui molte abitazioni risultavano meno presidiate a causa della massiccia affluenza di cittadini nelle strade e nelle piazze del paese. I ladri, entrati in azione con ogni probabilità nelle ore serali, sono stati però costretti alla fuga grazie al tempestivo intervento dei vicini, che, insospettiti da alcuni rumori provenienti dall'abitazione del primo cittadino, hanno immediatamente lanciato l'allarme.

