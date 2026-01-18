Sigilli al Piper di Roma | violazioni su sicurezza e capienza

AGI- Sigilli alla discoteca Piper di via Tagliamento, storica discoteca romana, per violazioni delle norme per la sicurezza. Il sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria, arriva a 18 giorni dal tragico incendio in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, che ha richiamato l'attenzione sulle misure di sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le irregolarità riscontrate dai controlli. I controlli sul Piper avrebbero evidenziato modifiche strutturali all'impianto senza certificazioni, rischi sotto il profilo dell' evacuazione di emergenza, pessime condizioni igienico-sanitarie e presenza di clienti di gran lunga superiore alla capienza prevista. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sigilli al Piper di Roma: violazioni su sicurezza e capienza Sequestro (preventivo) del Piper di via Tagliamento: nel mirino sicurezza, capienza ed evacuazione

