Siena e Poggibonsi si preparano al derby, una sfida caratterizzata da elevata intensità e difficoltà. L’allenatore del Siena, Tommaso Bellazzini, ha sottolineato l’importanza di affrontare questa partita con attenzione e determinazione, consapevole delle insidie che un incontro di questo livello può riservare. La sfida rappresenta un momento significativo per entrambe le squadre, chiamate a dare il massimo in un appuntamento che promette grande coinvolgimento.

I suoi ragazzi, su quanto il derby di Poggibonsi sia "una partita dal grande tasso di difficoltà, li ha avvertiti: oggi, l’allenatore del Siena, Tommaso Bellazzini (nella foto), si aspetta che siano pronti a combattere. "Spero che abbiano percepito il pericolo – dice il mister bianconero –. E’ un derby, è una gara con grandi insidie: affrontiamo una squadra ultima in classifica, per la quale, quindi, ogni incontro significa vita o morte sportiva. In campo ci sarà un alto livello di agonismo: se non saremo pronti soffriremo. E aggiungo anche che, da quando è arrivato in panchina mister Consonni, i giallorossi hanno conquistato 6-7 punti e ne hanno 10 in totale: con la media del nuovo allenatore proiettata su 19-20 giornate, sarebbero fuori dalla zona play out". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Siena e Poggibonsi: l’ora del derby. Bellazzini: "Partita ricca di insidie"

Leggi anche: Vai Robur! Attacco al Tau Altopascio. Bellazzini: "Partita piena di insidie"

Leggi anche: Siena e Poggibonsi: derby da brividi. Punti pesanti per i rispettivi obiettivi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Siena e Poggibonsi: l’ora del derby. Bellazzini: "Partita ricca di insidie" - I suoi ragazzi, su quanto il derby di Poggibonsi sia "una partita dal grande tasso di difficoltà, li ha avvertiti:... msn.com