Sicurezza | Zaratti Avs ' repressione uccide libertà'

La sicurezza non può essere basata sulla repressione, che rischia di soffocare la libertà dei giovani. Secondo Zaratti di Avs, il disagio tra i ragazzi richiede approcci più approfonditi e mirati piuttosto che interventi punitivi. Un dialogo aperto e politiche di inclusione sono fondamentali per affrontare le cause profonde dei problemi sociali e promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Esiste un disagio profondo tra i ragazzi, portarli in galera non servirà a nulla. La destra è sfrontata con questa gara alla repressione, possibile che i suoi esponenti non vogliano ammettere che i decreti modello Caivano non garantiscono sicurezza? La strumentalità è fin troppo evidente non solo nelle proposte senza una vera elaborazione, senza un pensiero, ma anche nelle parole del sottosegretario Molteni secondo cui per noi la sicurezza comprime le libertà. No caro Molteni, è la vostra repressione ad uccidere la libertà”. Così il capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sicurezza: Zaratti (Avs), 'repressione uccide libertà' Lazio: Zaratti (Avs), interrogazione ai ministri su svendita del patrimonio Asp Sant’Alessio

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Filiberto Zaratti, ha presentato un’interrogazione ai ministri Calderone, Giorgetti e Piantedosi sulla gestione dell’Asp Sant’Alessio-Margherita di Savoia a Roma. L’atto riguarda le modalità di tutela e valorizzazione del patrimonio dell’azienda, con particolare attenzione alle possibili criticità e alla sostenibilità del servizio per le persone disabili visive. Leggi anche: Sicurezza: Zaratti, 'Piantedosi non aiuta le forze dell'ordine' La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Inceneritore di Santa Palomba, Zaratti (AVS): “Impianto inutile e dannoso a due passi dai Castelli Romani” #inceneritore #castellinotizie #castelliromani #albanolaziale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.