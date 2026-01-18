Sicurezza la Lega | nel pacchetto anche norme per i baby delinquenti stranieri

La Lega propone un nuovo pacchetto sicurezza che include misure anche per i giovani stranieri coinvolti in comportamenti illeciti. Oltre alle norme contro i coltelli e alle sanzioni per chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine, il progetto mira a rafforzare la tutela della sicurezza pubblica attraverso interventi specifici per i minori stranieri che commettono reati.

"Non solo la norma anti-coltelli e l'introduzione del reato per chi non si ferma all'alt delle forze dell'ordine: nel pacchetto sicurezza la Lega vuole inserire specifiche novità per i giovani stranieri che violano le leggi. Nello specifico: basta ricongiungimenti familiari facili, taglio dei benefici dell'accoglienza per i ragazzi che commettono reati, rimpatri più efficaci per i minori arrivati in Italia senza parenti. Per la Lega sono proposte prioritarie". Così una nota del partito di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sicurezza: Lega, 'in pacchetto norme su giovani stranieri che violano leggi'

La Lega propone un pacchetto di norme che mira a rafforzare la sicurezza, includendo misure specifiche per i giovani stranieri che commettono violazioni. Tra le novità ci sono l’introduzione di nuove sanzioni e regole, oltre alle già previste norme anti-coltelli e il reato per chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine. Queste proposte mirano a garantire un intervento più efficace nel contrasto alle illegalità.

