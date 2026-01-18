Sicurezza la Lega ci riprova | Più sanzioni per i giovani stranieri che delinquono

La Lega propone un incremento delle sanzioni per i minori stranieri coinvolti in attività illecite, in risposta ai recenti episodi di cronaca. Dopo il caso di La Spezia, il partito avanza richieste di misure più rigorose, tra cui l’uso di metal detector, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica e garantire il rispetto delle leggi nel nostro Paese.

La morte di Youssef Abanoub, il 18enne accoltellato lo scorso venerdì da un compagno di scuola proprio mentre si trovava in classe, ha scatenato una riflessione urgente sullo stato di sicurezza del nostro Paese. Un omicidio compiuto con un’arma bianca all’interno delle mura scolastiche, ovvero un luogo in cui la cultura del rispetto e della comunità sono i veri pilastri fondanti, ha lasciato sconvolti la comunità politica e l’opinione pubblica. Ora, sembrano non essere sicure neanche le scuole. Una generalizzazione dettata dal panico del momento, dalla paura che ora questo fenomeno possa verificarsi anche in altri istituti, dando inizio ad una ondata di violenza senza precedenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sicurezza: Lega, 'in pacchetto norme su giovani stranieri che violano leggi'

La Lega propone un pacchetto di norme che mira a rafforzare la sicurezza, includendo misure specifiche per i giovani stranieri che commettono violazioni. Tra le novità ci sono l’introduzione di nuove sanzioni e regole, oltre alle già previste norme anti-coltelli e il reato per chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine. Queste proposte mirano a garantire un intervento più efficace nel contrasto alle illegalità.

