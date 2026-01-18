Siamo Longiano boccia il bilancio | Adeguamento sismico delle scuole rimandato al 2028

Il gruppo di opposizione Siamo Longiano ha espresso un giudizio negativo sul bilancio di previsione approvato a fine 2025 dal consiglio comunale, con 7 voti favorevoli e 5 contrari. Tra le principali criticità evidenziate, l’adeguamento sismico delle scuole, che è stato rinviato al 2028. La decisione solleva preoccupazioni sulla priorità data alla sicurezza degli edifici scolastici e sulle tempistiche di intervento previste dall’amministrazione comunale.

Giudizio negativo del gruppo di opposizione Siamo Longiano sul bilancio di previsione approvato in consiglio comunale a fine 2025 con 7 voti a favore e 5 contrari. “La spesa corrente è di oltre 5 milioni di euro, mentre per il 2026 sono stati destinati solo 600 mila euro agli investimenti”, fa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Investimento sulle scuole!. Adeguamento da 1,3 milioni sia sismico che energetico Il bilancio di previsione 2026. Conferme per servizi educativi e sociali. Previsto l’adeguamento delle rette

Il bilancio di previsione 2026 del Comune di Ravenna si avvia alla conclusione, con un focus sulle conferme per i servizi educativi e sociali. Sono previsti adeguamenti delle rette per garantire la qualità e la sostenibilità degli interventi. La discussione e l’approvazione finale si concluderanno lunedì, segnando un passo importante per la programmazione futura della città. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Cerco ragazzo/a per ripetizioni di diritto, inglese (in particolare sullo speaking)e matematica per una ragazza di seconda superiore con dsa. Siamo in zona Crocetta di Longiano. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.