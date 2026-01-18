Si sveglia a letto e trova pitone di 2 metri e mezzo arrotolato sul petto | Pensavo fosse il cane

Una donna di Brisbane si è svegliata trovando un pitone di circa 2,5 metri arrotolato sul petto. Pensando si trattasse di un cane, ha toccato l’animale, rendendosi conto che si trattava di un serpente. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità, che hanno messo in sicurezza l’area. Un episodio che evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla presenza di rettili selvatici negli ambienti domestici.

"L'ho toccato ed era liscio, ho capito che non era il mio cane" ha rivelato la donna che ha subito svegliato il marito nella loro casa di Brisbane. "Lui mi ha detto: Tesoro non muoverti. C'è un pitone di 2 metri e mezzo su di te", ha raccontato la donna.

Omicidio di Aurora Livoli a Milano, confessa Emilio Gabriel Valdez Velazco: «Pensavo si fosse assopita»

A Milano, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, affermando di non essersi reso conto di averla uccisa e di averla creduta addormentata. Il 57enne ha riferito di averla vegliata pensando fosse semplicemente assopita. Questa confessione si inserisce nel contesto delle indagini sulla tragica morte della giovane, suscitando attenzione e approfondimenti sulle dinamiche dell’accaduto.

