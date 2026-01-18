Da oggi a Porcari prende il via il primo corso del Carnovale, che si svolgerà fino al 15 febbraio. Sono previsti cinque incontri, tutti a partire dalle 14 in piazza Felice Orsi, che si trasformerà in uno spazio di incontro e divertimento per famiglie e persone di tutte le età. L’evento è gratuito e proporrà iniziative diffuse nel pomeriggio, creando un’occasione di socialità e tradizione per la comunità.

Primo corso oggi a Porcari del Carnovale. Saranno cinque in tutto e andranno avanti fino al 15 febbraio sempre a partire dalle 14 piazza Felice Orsi che si trasformerà ancora una volta in un grande spazio di festa aperto a famiglie e persone di tutte le età, con ingresso gratuito e iniziative diffuse fino al tardo pomeriggio. Nel dettaglio, oggi, domenica 18 gennaio si esibiranno la Filarmonica Catalani, con il revélio a tema Harry Potter, e le classi I e II della scuola primaria Orsi. Immancabile l’area gastronomica, con bomboloni e frati caldi, dolci, crêpes e zucchero filato disponibili per tutta la giornata, frutto dell’impegno dei volontari dell’associazione organizzatrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si parte, da oggi è Carnovale a Porcari

Leggi anche: Si parte da Ancona verso il mondo! Da oggi si potranno programmare viaggi nei 5 continenti

Leggi anche: Si parte: da oggi il passaporto si può fare in 210 uffici postali nella Bergamasca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Carnevale è iniziato davvero Polemica lampo sul manifesto.

Si parte, da oggi è Carnovale a Porcari - Saranno cinque in tutto e andranno avanti fino al 15 febbraio sempre ... msn.com