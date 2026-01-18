Si parte da oggi è Carnovale a Porcari
Da oggi a Porcari prende il via il primo corso del Carnovale, che si svolgerà fino al 15 febbraio. Sono previsti cinque incontri, tutti a partire dalle 14 in piazza Felice Orsi, che si trasformerà in uno spazio di incontro e divertimento per famiglie e persone di tutte le età. L’evento è gratuito e proporrà iniziative diffuse nel pomeriggio, creando un’occasione di socialità e tradizione per la comunità.
Primo corso oggi a Porcari del Carnovale. Saranno cinque in tutto e andranno avanti fino al 15 febbraio sempre a partire dalle 14 piazza Felice Orsi che si trasformerà ancora una volta in un grande spazio di festa aperto a famiglie e persone di tutte le età, con ingresso gratuito e iniziative diffuse fino al tardo pomeriggio. Nel dettaglio, oggi, domenica 18 gennaio si esibiranno la Filarmonica Catalani, con il revélio a tema Harry Potter, e le classi I e II della scuola primaria Orsi. Immancabile l’area gastronomica, con bomboloni e frati caldi, dolci, crêpes e zucchero filato disponibili per tutta la giornata, frutto dell’impegno dei volontari dell’associazione organizzatrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Si parte da Ancona verso il mondo! Da oggi si potranno programmare viaggi nei 5 continenti
Leggi anche: Si parte: da oggi il passaporto si può fare in 210 uffici postali nella Bergamasca
Il Carnevale è iniziato davvero Polemica lampo sul manifesto.
Si parte, da oggi è Carnovale a Porcari - Saranno cinque in tutto e andranno avanti fino al 15 febbraio sempre ... msn.com
Tutto pronto a Porcari per il Carnovale
Il Sindaco di Ripa Teatina Roberto Luciani ha preso parte oggi all’emozionante inaugurazione di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, un traguardo storico che apre un anno ricco di iniziative per la rinascita culturale dell’Abruzzo. All’Auditorium della - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.