Si infortuna mente scala la falesia di Ferentillo climber soccorso dalle squadre del Sasu
Un climber si è infortunato mentre scalava la falesia di Ferentillo. Le squadre del Sasu sono intervenute prontamente per il soccorso e il recupero, operando con l’elicottero. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’escursionista e di garantire le cure necessarie. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le attività all’aperto.
Climber si infortuna mentre scala la falesia di Ferentillo, soccorso dalle squadre del Sasu e recuperato dall'elisoccorso.Poco dopo le ore 13 di oggi le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono intervenute, insieme all’elisoccorso del 118, per prestare soccorso a un climber. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
