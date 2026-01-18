Si infortuna mente scala la falesia di Ferentillo climber soccorso dalle squadre del Sasu

Un climber si è infortunato mentre scalava la falesia di Ferentillo. Le squadre del Sasu sono intervenute prontamente per il soccorso e il recupero, operando con l’elicottero. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’escursionista e di garantire le cure necessarie. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le attività all’aperto.

