Un uomo che percorreva l’autostrada Palermo-Catania si è fermato allo svincolo Irosa per recuperare una valigia caduta dal portabagagli. Purtroppo, mentre si trovava sulla carreggiata, è stato investito da un veicolo in transito, risultando vittima dell’incidente. L’accaduto ha causato rallentamenti e ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la situazione.

Incidente sull' autostrada Palermo-Catania nella zona dello svincolo Irosa. Un uomo che stava viaggiando con l’auto in direzione di Catania ha perso uno dei bagagli che si trovava sul porta pacchi. E’ sceso dalla vettura per cercare di recuperare la valigia ed è stato falciato da un altro automobilista. E’ stato lo stesso investitore a chiamare i soccorsi. Per l’uomo investito non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Il tratto dell’autostrada è chiuso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si ferma sull'autostrada Palermo-Catania per recuperare una valigia caduta dall'auto, muore investito

Leggi anche: Scende dall’auto sulla corsia d’emergenza per una gomma buca: muore investito in autostrada verso Catania

Perde una valigia dal portapacchi, si ferma per recuperarla e viene travolto da un’auto: dramma sull’A19

Un incidente sulla A19 in direzione Catania ha causato una tragica perdita umana. Un uomo, fermo per recuperare una valigia dal portapacchi, è stato investito da un’auto in transito ed è deceduto sul luogo. L’incidente evidenzia i rischi di fermarsi sulla carreggiata e le conseguenze di un gesto improvviso in autostrada. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Da alcuni mesi un’auto apparentemente incendiata è ferma sull’Asse Mediano, all’altezza dell’uscita di Grumo Nevano. Nonostante le segnalazioni, il veicolo risulta ancora presente sulla carreggiata, sollevando interrogativi sui tempi e sulle modalità di interv - facebook.com facebook