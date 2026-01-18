Si è rischiata una Crans Montana italiana | soffitto a fuoco in un locale di Crema Piper chiuso a Roma

Il rischio di un incidente come quello di capodanno a Crans Montana viene preso sul serio dalle autorità italiane. Due discoteche sono state chiuse a Cremona e a Crema nell’ambito dei controlli, lo scorso fine settimana. Il questore di Cremona ha adottato due provvedimenti ex art.100 tulps so spendendo le licenze delle discoteche ”Juliette” di Cremona per 15 giorni e ”Moma Club” di Crema per 8 giorni, a seguito di ripetuti episodi violenti registrati dagli equipaggi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri sia all’interno dei locali che all’esterno. Tra gli episodi più rilevanti, per quanto riguarda il ”Juliette”, quello verificatosi, da ultimo, lo scorso 6 gennaio, quando nel corso di una lite tra giovani avventori del locale, uno è stato ferito con un taglierino al collo e, solo per un caso fortuito, ha riportato lesioni non gravi, venendo trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

