She Fire spegne la prima candelina | in città l' ingegneria antincendio è donna

In un settore tecnico dove la presenza maschile è spesso predominante, c'è una realtà cesenate che sta scrivendo una storia diversa, fatta di competenza, innovazione e una visione tutta nuova della sicurezza. Ha festeggiato in questi giorni il suo primo anno di attività “She Fire Ingegneria”, la società fondata da Gaia Pirini e Laura Gentili, due giovani professioniste che hanno deciso di unire le forze per creare qualcosa di unico. Il progetto ha preso il via ufficialmente il 13 gennaio di un anno fa, in via Cervese 1332. Al timone ci sono due ingegnere under 35: Gaia Pirini, 32 anni, strutturista, e Laura Gentili, 35 anni, edile.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
