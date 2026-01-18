Sfuggito al blitz Salvatore Autiero arrestato nell' aeroporto di Capodichino

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato ieri sera Salvatore Autiero, nato nel 1982, presso l'aeroporto di Capodichino. L'uomo, sfuggito a un blitz precedente, è stato rintracciato e portato in custodia. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata condotte sul territorio napoletano.

Ieri sera i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno catturato Salvatore Autiero, classe 1982. L'uomo è stato arrestato all’aeroporto di Capodichino, di rientro da Tirana. Il 43enne era sfuggito all’operazione di qualche giorno fa relativa ai furti in abitazione ed è stato portato in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Controlli all'aeroporto di Capodichino: scovato denaro illecito per 5 milioni di euro nell'ultimo anno

Nel corso dell'ultimo anno, le autorità presso l'aeroporto di Capodichino hanno individuato 5 milioni di euro di denaro illecito. I controlli, effettuati dalla Compagnia della Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentano un'azione costante per contrastare il traffico di denaro non dichiarato e tutelare il rispetto delle normative vigenti.

Stop alla fuga: preso a Milano lo spacciatore sfuggito al blitz nei boschi di Grosio

A Milano è stato arrestato lo spacciatore che era riuscito a sfuggire a un blitz antidroga nei boschi di Grosio lo scorso dicembre. L’arresto conclude un’indagine durata mesi, portando alla cattura di un soggetto ricercato per attività di traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito e alla criminalità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

L’uomo, sfuggito inizialmente al blitz dei carabinieri, si è consegnato nel carcere di Teramo. Il gip conferma carcere e obbligo di dimora per tutti gli indagati - facebook.com facebook