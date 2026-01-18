Sfide da brividi Arceto e Fabbrico sono affamati di punti salvezza

Nel primo weekend del 2026, Arceto e Fabbrico affrontano nuove sfide con tutte le categorie in campo alle 14.30. Prima, Seconda e Terza categoria si preparano a disputare il girone di ritorno, un momento importante per le squadre in cerca di punti salvezza. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo periodo di competizione e impegno, in un contesto di sfide che richiedono concentrazione e determinazione.

Primo week-end targato 2026 con tutte le categorie in campo (ore 14.30): Prima, Seconda e Terza iniziano il girone di ritorno. Nella Serie A dei Dilettanti la Vianese, dopo aver riconquistato il primato solitario a +2 sul Nibbiano, vuole riaprire la serie vittoriosa delle trasferte sul sintetico di Campogalliano contro il temibile Atletic CdR Mutina. Scontro salvezza casalingo per l'Arcetana opposta al Real Formigine senza gli squalificati Andreotti e Pigati, ma rinforzata dai rientri del jolly Blotta e del mediano Bassoli. Riabbracciato in settimana il difensore Antonio Guerri ('99), il Fabbrico non può fallire a Salsomaggiore coi parmensi terzultimi della classe.

