Il Matelica si presenta al completo per la prima volta dopo molti mesi, con tutte le principali pedine a disposizione. Per la sfida contro la Civitanovese, rientrano Calier Vilson, assente per squalifica, e il difensore Sanchez, anche se quest’ultimo potrebbe lasciare la squadra nel breve termine. Un’occasione importante per i biancorossi di confermare la propria solidità e di affrontare l’avversario con rinnovata determinazione.

Potremmo dire che oggi il Matelica potrebbe avere, dopo tanti mesi, una rosa quasi al completo. Per l’importante e attesa sfida contro la Civitanovese rientrano dopo la squalifica Calier Vilson, perno di centrocampo, il difensore centrale Sanchez, il quale però sembra in procinto di accasarsi altrove. Poi dovrebbe tornare in campo fin dal primo minuto il centrocampista Pedrini, reduce da un infortunio. Il condizionale è d’obbligo per lui, ma già domenica a Montefano ha disputato uno spezzone di partita e così è lecito pensare che possa rientrare fra i titolari. L’unico dubbio resta per l’under Bianchi, alle prese con guai fisici e assente anche a Montefano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sfida ai rossoblù. Matelica al completo per la prima volta

