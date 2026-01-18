Settore obbligazionario | in Italia i titoli triennali ora si prendono la scena

In Italia, i titoli obbligazionari triennali stanno attirando l’attenzione degli investitori. Questa settimana è stato pubblicato il Global Risks Report 2026 del World Economic Forum di Davos, che analizza le principali sfide e tendenze economiche a livello globale. Il documento si basa sulle opinioni di esperti e analisti internazionali, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche che influenzano i mercati e le scelte di investimento nel settore obbligazionario.

In settimana è stato pubblicato il Global Risks Report 2026 del World Economic Forum di Davos. Il rapporto, basato sulle aspettative di 1.300 “opinion leader”, mostra come metà degli intervistati preveda tempeste nei prossimi due anni. Inoltre, un 40% degli intervistati pronostica instabilità e solo un 9% si aspetta stabilità. “C’è chi ipotizza addirittura un “mondo in bilico sul precipizio” e non solo sul breve periodo – scrive Lorenzo Raffo in un articolo di sabato 17 gennaio 2026 su LombardReport.com -. Che la classifica del rischio si stia esponendo verso indicatori di tensione è noto da qualche tempo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

