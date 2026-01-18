Settore obbligazionario | in Italia i titoli triennali ora si prendono la scena

In Italia, i titoli obbligazionari triennali stanno attirando l’attenzione degli investitori. Questa settimana è stato pubblicato il Global Risks Report 2026 del World Economic Forum di Davos, che analizza le principali sfide e tendenze economiche a livello globale. Il documento si basa sulle opinioni di esperti e analisti internazionali, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche che influenzano i mercati e le scelte di investimento nel settore obbligazionario.

In settimana è stato pubblicato il Global Risks Report 2026 del World Economic Forum di Davos. Il rapporto, basato sulle aspettative di 1.300 “opinion leader”, mostra come metà degli intervistati preveda tempeste nei prossimi due anni. Inoltre, un 40% degli intervistati pronostica instabilità e solo un 9% si aspetta stabilità. “C’è chi ipotizza addirittura un “mondo in bilico sul precipizio” e non solo sul breve periodo – scrive Lorenzo Raffo in un articolo di sabato 17 gennaio 2026 su LombardReport.com -. Che la classifica del rischio si stia esponendo verso indicatori di tensione è noto da qualche tempo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Settore obbligazionario: in Italia i titoli triennali ora si prendono la scena Leggi anche: Gli studenti si prendono la scena in teatro Leggi anche: SALTO E DRESSAGE. Greve e von Bredow-Werndl si prendono la scena a Stoccarda Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gli orizzonti del settore vitivinicolo veneto: vendemmia di qualità e mercato del vino in evoluzione Questa mattina, presso la Corte Benedettina di Legnaro, è andato in scena l’incontro conclusivo del Trittico Vitivinicolo 2025, organizzato da Veneto Agricolt - facebook.com facebook 16/01/2026 - Riforma Terzo Settore: test di commercialità obbligatorio per ETS, come prepararsi - e altre novita' nella newsletter di oggi dlvr.it/TQNSmR #2026 #riforma #terzo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.