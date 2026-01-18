Servizio da fenomeno colpi da gran giocatore fisico di cristallo | Berrettini e ora che succede?

Matteo Berrettini, talento del tennis italiano, si trova nuovamente alle prese con un infortunio che lo ha costretto a rinunciare agli Australian Open. Dopo numerosi stop che hanno inciso sulla continuità della sua carriera, si attende di capire quali saranno i prossimi passi del giocatore. La sua strada rimane incerta, ma l’obiettivo è tornare a competere ai livelli che gli sono valsi riconoscimenti e ammirazione.

Non è la prima volta, e probabilmente non sarà l’ultima. Ma anche in questo caso ha fatto rumore e provocato una sorta di pesante malinconia la rinuncia di Matteo Berrettini all’Australian Open 2026. L’azzurro ha ufficializzato il suo forfait, già nell’aria dopo aver annullato l’ultima esibizione prima del torneo prevista contro Cobolli e il media day, a poco più di 24 ore da quello che avrebbe dovuto essere il suo esordio contro Alex de Minaur. Sarebbe stato un primo turno da sogno, contro il padrone di casa e n.6 al mondo sulla Rod Laver Arena. Una di quelle partite da gladiatore che piacciono a Berrettini, in cui si vive di grinta e pura esaltazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter-Napoli 2-2, quei colpi da fenomeno di Scott

Nel confronto tra Inter e Napoli, il risultato di 2-2 è frutto di una partita ricca di emozioni e di episodi decisivi. Scott si distingue con due reti di grande classe, confermando il suo talento. La sfida, caratterizzata da due rimonta e dalla revisione del Var, testimonia la determinazione del Napoli nel reagire alle difficoltà e nel dimostrare il proprio valore contro un avversario di prestigio.

VOGHERA - L’uomo è stato intercettato durante un servizio di controllo mirato a contrastare proprio il recente aumento di furti sui veicoli in sosta, fenomeno che da alcuni giorni sta interessando l’area centrale della città. - facebook.com facebook