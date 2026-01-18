Serie D Ancona-Atletico Ascoli 2-0 | gol da cineteca di Gerbaudo poi Zini raddoppia - LA DIRETTA

Segui la diretta di Ancona-Atletico Ascoli, partita valida per la Serie D. L'incontro si è concluso con la vittoria dell'Ancona per 2-0, grazie a un gol di grande bellezza di Gerbaudo e al raddoppio di Zini. La partita ha visto momenti di pressione da parte dell'Ancona e un primo cartellino giallo per Zerbini, con azioni confuse e occasioni da entrambe le parti.

Minuto 26: Continua a spingere l'Ancona, con Kouko che avanza fino al limite dell'area e poi carica il destro mandando la sfera poco oltre la traversaMinuto 21: Zerbini abbatte un ispirato Zini, arriva il primo cartellino giallo dell'incontroSplendido assist no-look di Kouko su rinvio basso dal.

In una sfida valida per la Serie D, Ancona e Atletico Ascoli si sono affrontate allo stadio Serie d. L’Atletico Ascoli si prepara per l’Ancona

L'Atletico Ascoli si concentra sulla preparazione del derby di domenica contro l'Ancona, attualmente terza in classifica. Sul campo di Monterocco, la squadra lavora intensamente per arrivare al match nel miglior modo possibile. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni e richiede attenzione e dedizione da parte dei giocatori e dello staff tecnico.

