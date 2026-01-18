serie c femminile invicta persi punti pesanti il bisonte ringrazia e allunga

La serie C femminile prosegue con l’Invicta che, nella tredicesima giornata, subisce una sconfitta che peggiora la sua posizione in classifica. Le ragazze, guidate da Stefano Spina, continuano a cercare una svolta in campionato, mentre Il Bisonte approfitta dell’occasione per allungare in classifica. Un momento di difficoltà per l’Invicta, che ora punta a riorganizzarsi in vista delle prossime sfide.

Continua la striscia di risultati negativi per l’ Invicta femminile nel campionato di serie C. La tredicesima ed ultima giornata del girone di andata porta un ko per le ragazze allenate da Stefano Spina. Le grossetane hanno perso 3-1 in casa contro il Bisonte Volley Firenze (1625, 2325, 2518, 1825) in quello che era uno scontro salvezza. Invicta che nuovamente è caduta nei soliti errori che la stanno contraddistinguendo da inizio anno. Il film dell’incontro è il primo set, perso 25-16, quando le grossetane si erano trovate nel momento decisivo di passare in vantaggio e chiudere poi il set mettendo alle strette la formazione di Firenze, ma sul più bello l’Invicta è inciampata sui soliti errori che ne hanno condizionato prestazione e set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

