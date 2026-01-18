Serie B la grande delusione è l’Empoli | il momento degli azzurri

L’Empoli, dopo la retrocessione in Serie B nella stagione 2025-2026, sta affrontando un inizio di campionato deludente. La squadra, attesa a un riscatto, fatica a trovare continuità e risultati positivi, evidenziando alcune difficoltà di adattamento e crescita. Un momento di riflessione per i toscani, che dovranno lavorare per migliorare e tornare a competere ai livelli richiesti.

La stagione 2025-2026 dell'Empoli in Serie B si sta rivelando al di sotto delle aspettative generate dalla recente retrocessione dalla massima categoria. In un contesto tradizionalmente favorevole alle formazioni provenienti dalla Serie A, il club toscano, dopo la retrocessione maturata alla fine della scorsa stagione, non è riuscito a imporsi come riferimento tecnico del campionato, mostrando difficoltà strutturali che ne stanno compromettendo il percorso verso la promozione. Il progetto sportivo impostato per affrontare la cadetteria avrebbe dovuto poggiare su un mix di continuità, esperienza e capacità di gestione dei momenti critici.

