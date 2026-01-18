Serie A Torino-Roma 0-2 Ai granata non riesci il bis meriti | gol e highlights

Nella sfida di Serie A, Torino e Roma si sono affrontate con i giallorossi che hanno ottenuto una vittoria per 2-0. La partita ha visto i capitolini imporsi con merito, interrompendo la serie di risultati positivi dei granata. Di seguito, si presentano i dettagli del match, con gol e highlights, per offrire un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

Il Torino non riesce a concedere il bis e torna da Roma con una sconfitta per 2-0 che pesa soprattutto per la classifica. All’Olimpico i granata cedono a una Roma cinica e in grande fiducia, capace di sfruttare al massimo la qualità dei suoi uomini migliori e di prendersi tre punti chiave nella. 🔗 Leggi su Today.it

Serie A, Atalanta-Torino 2-0. Granata puniti oltre i propri meriti: gol e highlights

Nella partita di Serie A tra Atalanta e Torino, terminata 2-0, i bergamaschi hanno ottenuto la vittoria. Nonostante il risultato, il Torino ha mostrato un atteggiamento combattivo, pur subendo due gol che hanno deciso l'incontro. Di seguito, i dettagli sui gol e gli highlights della sfida disputata al Gewiss Stadium di Bergamo.

Coppa Italia, Roma-Torino 2-3. Granata ai quarti: gol e highlights

Il Torino si impone 3-2 sulla Roma nell'incontro di Coppa Italia, conquistando così l'accesso ai quarti di finale. La partita, giocata all'Olimpico, ha visto i granata emergere con determinazione e autorevolezza, portando a casa un risultato importante. Di seguito, i dettagli e gli highlight di una sfida ricca di tensione e spettacolo.

