Serie A Torino-Roma 0-2 Ai granata non riesci il bis | gol e highlights

Il Torino non riesce a concedere il bis e torna da Roma con una sconfitta per 2-0 che pesa soprattutto per la classifica. All’Olimpico i granata cedono a una Roma cinica e in grande fiducia, capace di sfruttare al massimo la qualità dei suoi uomini migliori e di prendersi tre punti chiave nella corsa Champions. L’incontro si sblocca dopo 26 minuti: Dybala inventa, Malen finalizza. L’olandese, arrivato nella Capitale in prestito dall’Aston Villa, trova il suo primo gol giallorosso con un destro preciso che batte Paleari, riscattando di fatto una rete annullata poco prima. Il Torino prova a restare compatto e ordinato, ma fatica a costruire occasioni pulite contro una Roma molto organizzata.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Coppa Italia, Roma-Torino 2-3. Granata ai quarti: gol e highlights

Il Torino si impone 3-2 sulla Roma nell'incontro di Coppa Italia, conquistando così l'accesso ai quarti di finale. La partita, giocata all'Olimpico, ha visto i granata emergere con determinazione e autorevolezza, portando a casa un risultato importante. Di seguito, i dettagli e gli highlight di una sfida ricca di tensione e spettacolo.

