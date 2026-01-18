Serie A Torino-Roma 0-0 – Diretta

La Roma affronta il Torino in trasferta nella 21ª giornata di Serie A, con un pareggio 0-0. La partita si gioca domenica 18 gennaio e sarà disponibile in diretta tv e streaming. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel prosieguo del campionato.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi sfidano oggi, domenica 18 gennaio, il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-0 all'Olimpico, mentre quella di Baroni è stata superata con lo stesso risultato dall'Atalanta a Bergamo, mentre in Coppa Italia ha superato gli ottavi di finale vincendo proprio contro la Roma per 3-2.

Torino-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Segui in tempo reale la partita tra Torino e Roma, con aggiornamenti minuto per minuto sul risultato e gli eventi principali. Questa pagina offre un riepilogo accurato e aggiornato costantemente, permettendoti di rimanere informato sull’andamento del match di Serie A. Consulta i dati più recenti e le statistiche senza dover lasciare il sito, per un quadro completo della partita.

Torino Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Ecco le informazioni su come seguire in diretta streaming e in TV la partita tra Torino e Roma, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. L'incontro si svolgerà oggi, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 18, allo stadio Grande Torino di Torino. Di seguito, le probabili formazioni e tutte le modalità per seguire l’evento.

