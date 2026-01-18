Serie A oggi Milan-Lecce | orario probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Milan e Lecce, valido per la 21ª giornata di Serie A, si disputa oggi, domenica 18 gennaio, a San Siro. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione dell'incontro, offrendo informazioni utili per seguire l'appuntamento con attenzione e chiarezza.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l'ultima partita contro l'Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, in campo alle 20:45: Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Juventus-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Inter-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Allegri: 'Noi fortunati? È mancanza di rispetto'; Milan-Lecce: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla. Probabili formazioni Milan Lecce/ Quote: dubbi per Allegri (Serie A, oggi 18 gennaio 2026) - Probabili formazioni Milan Lecce, oggi domenica 18 gennaio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Allegri e Di Francesco in Serie A. ilsussidiario.net

Milan-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Rossoneri ancora davanti allo spauracchio piccole a San Siro per un'occasione importante dopo lo stop della Juventus ... tuttosport.com

Milan-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Il Milan ospita il Lecce a San Siro per continuare la corsa in campionato: le ultime novità sulla partita e le scelte dei due allenatori ... fanpage.it

Parlando di cose serie oggi è la #Giornatamondialedellapizza Quale è la più particolare che avete mangiato Per me è sacra, quindi niente esperimenti #pizza #foodlover - facebook.com facebook

#CagliariJuve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.