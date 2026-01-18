Serie A la Roma vince a Torino e va al 4° posto in solitaria | Malen subito in gol

La Roma conquista una vittoria importante a Torino, salendo al quarto posto in classifica. La squadra mostra segnali di crescita, grazie anche all’immediato contributo di Donyell Malen, che ha segnato alla sua prima presenza. La prestazione dimostra un buon equilibrio e una fase offensiva in sviluppo, elementi fondamentali per consolidare il posizionamento in Serie A e proseguire il cammino stagionale con fiducia.

Dopo averlo cercato a lungo, la Roma sembra aver finalmente trovato il proprio centravanti. L'impatto di Donyell Malen con il mondo giallorosso è subito significativo: gol all'esordio nel 2-0 al Torino, un'altra rete annullata per fuorigioco e tante giocate preziose. A trarre beneficio dall'arrivo del centravanti olandese è anche Paulo Dybala, già in sintonia dopo pochi allenamenti con il nuovo partner d'attacco, come dimostra l'assist dell'1-0 e la zampata nella ripresa che ha chiuso la partita proprio nel miglior momento dei granata, che incassano la terza sconfitta in serie in campionato e ora devono cominciare a guardarsi alle spalle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

