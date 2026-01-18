Serie A 21° turno | Parma-Genoa 0-0

Nel 21° turno di Serie A, Parma e Genoa si sono affrontati senza reti al Tardini, terminando 0-0. La partita ha mantenuto invariato lo stato di classifica, con il Parma di Cuesta a 22 punti e il Genoa di De Rossi a 20. Un risultato che conferma la parità tra le due squadre in una fase cruciale della stagione, senza modificare significativamente le posizioni in classifica.

14.26 Pari che fa classifica tra il Parma di Cuesta (22 punti) e il Genoa rivitalizzato da De Rossi (20pt):0-0 al Tardini. Meglio gli ospiti in un 1° tempo fisico e intenso: Corvi in uscita bassa salva su Colombo, larga di poco la capocciata di Sabelli,ancora reattivo Corvi su Vitinha.Chance gialloblù con il diagonale di Bernabè:Leali in allungo dice no.Ripresa meno brillante.Ci prova Oristanio col mancino,alto il tiro di Keita,stacco impreciso di Djuric. All'88' grande occasione per i liguri con Colombo, ma Corvi ci mette una pezza. Finisce qui.

Nel 14° turno di Serie A, il Genoa conquista una vittoria importante in trasferta contro l'Udinese, con il risultato di 2-1. Con questo successo, i liguri raggiungono a 14 punti Cagliari e Parma, superando il Lecce in classifica. I friulani rimangono fermi a quota 18 punti, mentre il Genoa continua la sua rincorsa in campionato.

