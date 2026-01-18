Serbia gigantesca folla di persone sfila per le strade di Novi Sad per protestare contro la corruzione

A Novi Sad, in Serbia, si è svolta una grande manifestazione di protesta contro la corruzione e il governo di Aleksandar Vucic. Migliaia di cittadini, tra cui studenti universitari, hanno partecipato alle manifestazioni, che rappresentano una nuova fase del movimento iniziato oltre un anno fa. La protesta riflette il crescente malcontento della popolazione verso le istituzioni e le pratiche politiche nel paese.

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Novi Sad in Serbia quando gli studenti universitari hanno annunciato una nuova fase delle loro proteste contro il governo del presidente Aleksandar Vucic, dopo aver guidato per oltre un anno manifestazioni di massa che hanno scosso il governo del Paese. A Novi Sad, i manifestanti accusano il governo di corruzione da quando il disastro ferroviario del 1° novembre 2024 ha causato la morte di 16 persone.

