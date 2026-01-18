Serate al profumo di tartufo al via la 15esima edizione con cinque appuntamenti in programma

La quindicesima edizione di ‘Serate al profumo di tartufo Marzuolo’ prende il via, offrendo cinque appuntamenti dedicati a questa pregiata delizia del territorio ferrarese. Un’occasione per scoprire e apprezzare il tartufo, protagonista di serate dedicate alla cucina e alla cultura locale, in un’atmosfera semplice e autentica.

Il tartufo torna protagonista delle tavole nel Ferrarese con la quindicesima edizione 'Serate al profumo di tartufo Marzuolo'. Cinque appuntamenti enogastronomici con degustazione e valorizzazione del tartufo Terre Ferraresi, adatti agli amanti della buona cucina.

