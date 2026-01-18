Ieri sera, intorno alle 20, si è verificato un incendio al rifugio Sores di Tres, frazione di Predaia. L'allarme ha causato momenti di preoccupazione tra i presenti, ma le squadre di intervento sono intervenute prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. L’incidente sta ora sendo oggetto di approfondimenti per chiarire le cause.

L’allarme è scattato poco dopo le 20 di ieri, sabato 17 gennaio, facendo vivere momenti di paura e apprensione a tutti coloro che si trovavano al rifugio Sores di Tres, frazione di Predaia, a causa di un incendio che ha coinvolto la struttura. I primi a intervenire sono stati i gestori che, con gli estintori, hanno provato a contenere il rogo, salvo poi allertare il 112 che ha fatto pervenire sul posto i vigili del fuoco di Tres, Taio, Vervò e Coredo. Sono ancora in fase di chiarimento le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio, con le fiamme che sono partite da uno dei poggioli del rifugio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Femminicidi, le istituzioni rifugio sicuro di chi vive nella paura

Leggi anche: Incendio in un palazzo: paura a Vedano al Lambro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

?? Scoppia l'incendio, serata di ansia e paura al rifugio.

Serata di paura al rifugio Sores per un incendio - L’allarme è scattato poco dopo le 20 di ieri, sabato 17 gennaio, facendo vivere momenti di paura e apprensione a tutti coloro che si trovavano al rifugio Sores di Tres, frazione di Predaia, a causa di ... trentotoday.it