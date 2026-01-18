Sepoltura per i cittadini musulmani ancora ostacoli in Italia E in assenza di aree resta solo il rimpatrio della salma

In Italia, le sepolture musulmane incontrano ancora difficoltà a causa della mancanza di aree dedicate. In assenza di strutture appropriate, molte salme rimangono in celle frigorifere o obitori, con il rischio di dover ricorrere al rimpatrio. Questa situazione evidenzia le criticità nel rispetto delle pratiche funebri per le comunità musulmane e la necessità di soluzioni più adeguate.

Morire e non essere sepolti. I corpi adagiati in una cella frigorifera, in un obitorio o su una barella che nessun Comune sa dove collocare. Succede oggi, in Italia, soprattutto ai cittadini di fede islamica, per i quali il diritto alla sepoltura dipende dal luogo in cui si muore, dalla disponibilità di un sindaco o da una deroga concessa all’ultimo momento. Negli ultimi giorni del 2025, il decesso di tre persone ha riportato alla luce un tema che da anni resta ai margini della cronaca. La Regione non è competente. I Comuni sono autonomi. Lo Stato si limita a fissare le regole generali. Nel mezzo, il problema resta: i morti di fede islamica non trovano un luogo dove essere sepolti, mentre le istituzioni si rimpallano le responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sepoltura per i cittadini musulmani, ancora ostacoli in Italia. E in assenza di aree resta solo il rimpatrio della salma Leggi anche: Salma dimenticata in frigo. Fiori, funerale e sepoltura. Ma quella bara era vuota Leggi anche: Musulmani senza una sepoltura, appello alla Regione: “Abbattiamo i recinti ideologici, è una questione di dignità umana” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Musulmani senza sepoltura, un uomo di Vizzolo attende da giorni un posto - APPELLO ALLA REGIONE L’assessore di Paullo Abdullah Badinjki lancia l’allarme sulla situazione: l’unico camposanto con una sezione per le persone di fede islamica è quello di San Donato che però è già ... ilcittadino.it

Musulmani senza una sepoltura, appello alla Regione: “Abbattiamo i recinti ideologici, è una questione di dignità umana” - Paullo (Milano), 3 gennaio 2026 – Mancano i luoghi per seppellire i morti di fede islamica e l’assessore all’Ambiente, Mobilità e Lavoro di Paullo, Abdullah Badinjki, lancia un appello al presidente ... ilgiorno.it

Musulmani senza sepoltura nel Milanese, l’appello dell’assessore: “Non si può più fare finta di niente” - it: "Non è più accettabile che nella maggior parte dei comuni lombardi manchino luoghi ... fanpage.it

