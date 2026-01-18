Senegal-Marocco streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere finale Coppa d’Africa

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si svolgerà questa sera alle ore 20 allo stadio “Moulay Abdellah” di Rabat. Per seguire l’incontro, è possibile trovare opzioni di streaming gratuito e in diretta in chiaro. In questa guida, troverai tutte le informazioni utili per assistere alla partita in modo semplice e affidabile.

Questa sera alle ore 20 allo stadio "Moulay Abdellah" di Rabat, si disputerà il match Senegal-Marocco, valevole per la finalissima della Coppa d'Africa. I "Leoni della Taranga" dopo aver vinto il gruppo D con 7 punti, nella fase ad eliminazione diretta hanno sconfitto Sudan (3-1), Mali (1-0) ed Egitto (1-o), anche i padroni di casa.

Domenica sera alle 20 allo stadio Moulay Abdellah di Rabat si terrà la finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e gratuitamente. Ecco le informazioni su come seguire l’evento e le modalità di visione per gli appassionati che desiderano assistere all’incontro senza costi aggiuntivi. Senegal-Egitto, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere semifinale Coppa d’Africa

La semifinale della Coppa d'Africa tra Senegal ed Egitto si giocherà oggi alle 18 allo stadio di Tangeri, in Marocco. In questo articolo troverai informazioni su come seguire la partita in streaming gratuito e in diretta in chiaro, per rimanere aggiornato sull'evento senza costi aggiuntivi.

