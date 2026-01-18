Senegal-Marocco streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere finale Coppa d’Africa

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si svolgerà questa sera alle ore 20 allo stadio “Moulay Abdellah” di Rabat. Per seguire l’incontro, è possibile trovare opzioni di streaming gratuito e in diretta in chiaro. In questa guida, troverai tutte le informazioni utili per assistere alla partita in modo semplice e affidabile.

Questa sera alle ore 20 allo stadio “Moulay Abdellah” di Rabat, si disputerà il match Senegal-Marocco, valevole per la finalissima della Coppa d’Africa. I “Leoni della Taranga” dopo aver vinto il gruppo D con 7 punti, nella fase ad eliminazione diretta hanno sconfitto Sudan (3-1), Mali (1-0) ed Egitto (1-o), anche i padroni di casa. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Senegal-Marocco, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere finale Coppa d’Africa
