Senegal-Marocco caos finale | rigore proteste e squadra negli spogliatoi

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è conclusa con un finale turbolento, caratterizzato da rigori, proteste e momenti di tensione. Il match, disputato allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, ha visto un lungo recupero che ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un evento che resterà nelle cronache per la sua imprevedibilità e per le controversie emerse negli ultimi minuti di gioco.

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco si è trasformata in un caso nel lunghissimo recupero allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat. Gli ultimi minuti hanno cancellato ogni riferimento al calcio giocato, lasciando spazio a proteste, tensioni e continue interruzioni che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Tutto è iniziato da una decisione arbitrale che ha fatto esplodere il nervosismo in campo, aprendo una sequenza caotica durata oltre dieci minuti. Al 90’ + 8’ l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore al Marocco. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Brahim Diaz è finito a terra nell’area piccola dopo un contatto con Diouf. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa sera alle ore 20:00 a Rabat si disputa la finale della Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal. Nella giornata di ieri, la Nigeria ha conquistato il terzo posto battendo l’Egitto. L’evento rappresenta un momento importante per il calcio africano, con le due squadre in cerca di vittoria e prestigio nel torneo continentale.

Domenica 18 gennaio, Senegal e Marocco si sfideranno nella finale della Coppa d'Africa. Nella semifinale, il Senegal ha eliminato l’Egitto con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Sadio Mané al 78°. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di conquistare il titolo continentale.

