Sembra uscito da una fiaba invece è il più grande zaffiro stellato viola mai documentato al mondo

Nel cuore dello Sri Lanka è stato scoperto uno zaffiro stellato viola di dimensioni eccezionali, noto come

N el cuore dello Sri Lanka è apparso un tesoro che sembra uscito da una fiaba d’altri tempi. È stato presentato a Colombo la Stella della Terra Pura, quello che gli esperti considerano il più grande zaffiro stellato viola mai documentato al mondo. Una gemma colossale da 3.563 carati, il cui valore stimato potrebbe superare l’incredibile cifra di 300 milioni di dollari. Natale 2022: collane oro con ciondoli. guarda le foto Rinvenuta nel 2023 in una cava vicino a Ratnapura — non a caso chiamata la “città delle gemme” — la pietra si distingue per un fenomeno ottico quasi magico: un asterismo a sei raggi perfettamente definito che danza sulla sua superficie rotonda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il Fiordo d’Italia, situato in Campania, rappresenta un angolo di natura che richiama i paesaggi dei fiordi nordici. Questo luogo, spesso poco conosciuto, offre un paesaggio suggestivo e tranquillo, ideale per chi cerca un’esperienza autentica e fuori dai circuiti più battuti. Un angolo di paradiso nascosto, capace di sorprendere con la sua bellezza naturale e la sua atmosfera pacata.

