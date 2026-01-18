Sella sempre all’inseguimento finale amaro Devoe manca la tripla del pari vince Cividale
In una sfida equilibrata, Sella Cento si inchina davanti a Cividale, che riesce a superare il finale con una tripla decisiva. Nonostante gli sforzi di Devoe, che conclude con 10 punti, i padroni di casa non riescono a trovare il pareggio negli ultimi attimi. La partita si conclude con il risultato di 82-85, evidenziando l'importanza delle singole giocate nel determinare l'esito finale.
Sella Cento 82 Gesteco Cividale 85 SELLA: Tanfoglio 2, Arletti 2, Conti 5, Berdini 12, Devoe 10, Moretti 20, Montano 8, Davis 18, Fall 5, Tiberti n.e. Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio GESTECO CIVIDALE: Redivo 24, Ferrari 9, Mastellari 22, Rota 2, Costi 2, Marangon 9, Berti 5, Freeman 10, Cesana 2, Norbedo n.e. Devetta n.e. All. Pillastrini Arbitri: Radaelli, Cassinadri e Maschietto Parziali: 17-31, 38-46, 57-69 Note: tiri da 3 Cento 631, Cividale 923, tiri da 2 Cento 2338, Cividale 2136, tiri liberi Cento 1822, Cividale 1622, rimbalzi Cento 41, Cividale 31. Cade alla Baltur Arena la Sella Cento contro la Gesteco Cividale: la squadra di coach Pillastrini espugna il palasport centese col punteggio di 82-85, dopo aver condotto per 35’ rischiando di essere ripresa nel palpitante finale di partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
