Selezione tedofori Olimpiadi Milano-Cortina | In linea con edizioni passate scelte persone di ogni estrazione

Milano, 18 gennaio 2026 – La selezione dei tedofori per le Olimpiadi Milano-Cortina segue una prassi consolidata, coinvolgendo persone provenienti da diversi contesti e background. Questa scelta riflette l’obiettivo di rappresentare la varietà e l’inclusività del territorio, mantenendo la coerenza con le edizioni precedenti. La staffetta della torcia, simbolo di unione e spirito olimpico, continuerà a valorizzare il patrimonio culturale e sociale della regione.

Milano, 18 gennaio 2026 – "La staffetta della torcia per Milano Cortina 2026 è in linea con le edizioni passate. Mira a creare entusiasmo nel paese ospitante e in tutto il mondo". Interpellato dall’Ansa un portavoce del Cio, getta acqua sul fuoco polemiche degli ultimi giorni per la selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica attraverso le regioni italiane. Caos tedofori, Silvio Fauner controreplica alla Fondazione Milano-Cortina: “Escluso perché politico? Tutte scuse” Come vengono designati i tedofori. Ma come funziona la designazione di coloro che hanno l’onore di portare la torcia lungo le strade cittadine? "Gli slot sono solitamente condivisi tra il Comitato Organizzatore e i Presenting Partner della Staffetta, con una parte destinata anche al CIO e ad altri stakeholder del Movimento Olimpico - sottolinea il Cio - Ogni staffetta ha una sua narrazione, con un tema e un percorso che celebrano la cultura, la storia e il popolo della nazione ospitante, dando vita allo spirito dei Giochi e ai valori olimpici ben prima dell'inizio del primo evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è stata annunciata la cancellazione di Massimo Boldi dalla lista dei tedofori. La decisione è stata motivata con motivazioni di incompatibilità con l’evento. La scelta riflette l’attenzione verso criteri di rappresentanza e coerenza con i valori dei Giochi, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso alle attività ufficiali in preparazione dell’importante evento sportivo.

MILANO CORTINA | Un processo di selezione "rigoroso, inclusivo e rispettoso". La Fondazione interviene "con massima chiarezza per porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie" sul processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma x.com