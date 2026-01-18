Secondo ordigno bellico a Empoli la giornata dell’evacuazione FOTO

La terza giornata delle operazioni di bonifica del secondo ordigno bellico ritrovato in piazza Guido Guerra a Empoli si è svolta senza criticità, sotto il coordinamento del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e la collaborazione di Prefettura, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sono iniziate le operazioni i rimozione del secondo ordigno della seconda guerra mondiale ritrovato nel cantiere del teatro Il Ferruccio a Empoli: evacuate 5mila persone