Un caso di grave incidente stradale a Pesaro evidenzia come, in assenza di convivenza, anche dopo anni di relazione, il partner non possa ottenere un risarcimento. Nonostante la morte di un uomo investito sulle strisce pedonali, la compagna non riceve indennizzi, sottolineando le implicazioni legali di un legame affettivo non ufficialmente riconosciuto. La vicenda mette in luce l’importanza di regolare formalmente le relazioni per tutelare i diritti di entrambe le parti.

Pesaro, 18 gennaio 2025 – T ravolto sulle strisce, muore dopo sette mesi. Colpa accertata, ma la compagna resta a mani vuote. Per il Tribunale l’amore non basta, non c’era una ‘famiglia di fatto’ e la compagna della vittima non ha diritto ad alcun risarcimento. È il cuore della sentenza del Tribunale di Pesaro, depositata mercoledì scorso. L’incidente nel 2023. L’incidente era avvenuto il 3 luglio 2023 alle 8.55, nei pressi della rotatoria di Largo Ascoli Piceno. La vittima stava attraversando sulle strisce quando un motociclista, alla guida di un Honda SH 125, non aveva rallentato in prossimità dell’attraversamento travolgendolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Se l’amore non basta. “30 anni di relazione, ma non erano conviventi: nessun risarcimento”

Leggi anche: Negato il risarcimento al fratello della vittima dei mercatini di Berlino: “Non erano conviventi”

Leggi anche: Ventisette anni di supplenze, ma non basta il concorso per sanare l'abuso dei contratti da precari: scatta il risarcimento

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Basta uno spillo raccolto per terra con amore per salvare un’anima. #SantaTeresadiLisieux - facebook.com facebook

“L’amore non mi basta” di @MarroneEmma torna nella top 3 della classifica giornaliera di Spotify: #3 (+4) con 286.812 stream validi. @SpotifyItaly x.com