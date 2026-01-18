Scuole e biblioteche in arrivo un volume gratuito per i 250 anni dell’Orto Botanico

In occasione del 250º anniversario dell’Orto Botanico di Ferrara, arriva gratuitamente nelle scuole e nelle biblioteche della provincia il volume “L’Orto Botanico ed Erbario di Ferrara”. Realizzato dall’Ateneo estense e curato principalmente dalla curatrice Laura, il volume rappresenta la conclusione delle celebrazioni, offrendo un approfondimento sulla storia e le collezioni dell’istituzione. Un’opportunità per conoscere e valorizzare il patrimonio botanico locale.

Arriva in modo gratuito nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle biblioteche della provincia ‘L’Orto Botanico ed Erbario di Ferrara’, il volume con cui l’Ateneo estense conclude le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Orto Botanico, curato principalmente dalla curatrice, Laura. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Sabato botanico | Passeggiare tra i colori: l’orto botanico in autunno Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico

Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa invita a una visita guidata alle sue collezioni vegetali. Un’opportunità per conoscere il patrimonio botanico locale e internazionale, osservando le diverse specie e le trasformazioni stagionali. Un percorso pensato per apprezzare la biodiversità e approfondire la conoscenza delle piante in un contesto educativo e informativo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Scuole, teatri, biblioteche, musei ed ex colonie elioterapiche. Nelle prossime settimane mi rimetterò in viaggio per il tour straordinario che da un anno e mezzo mi tiene in giro per le piazze d'Italia. Passate parola: il secolo è mobile. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.