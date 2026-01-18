Scuola | preside Ponticelli ‘ben vengano metal detector da noi controlli a campione' **

Il preside Ponticelli di Roma afferma che l’uso dei metal detector a scuola può essere utile, ma deve essere accompagnato da iniziative di sensibilizzazione, dialogo e testimonianze. La presenza di controlli a campione mira a prevenire comportamenti rischiosi, promuovendo una cultura della sicurezza e della responsabilità tra gli studenti. Un approccio integrato che combina prevenzione e educazione è fondamentale per garantire ambienti scolastici più sicuri.

Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - “Metal detector a scuola si ma insieme a iniziative, azioni di sensibilizzazione, testimonianze, dialogo e tutto ciò che può essere utile a far comprendere là pericolosità di portare con sé un coltellino o qualsiasi altra arma”. Ne è convinta Valeria Pirone preside dell'Istituto tecnico tecnologico ‘Marie Curie' di Ponticelli che racconta all'Adnkronos come circa due anni fa il suo istituto sia stato teatro di un episodio simile a quello della scuola di La Spezia. “A seguito di un accoltellamento che avvenne nella mia scuola circa due anni fa chiesi, in maniera provocatoria i metal detector nelle scuole e da lì sono cominciate le interlocuzioni con la prefettura di Napoli - spiega Pirone - e siamo arrivati ad oggi: non c'è un metal detector fisso all'ingresso della scuola ma vengono effettuati dalla forze dell'ordine controlli a campione con cani antidroga e il metal detector mobile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Coltelli a scuola, controlli con metal detector per prevenire

Da quasi un anno, a Napoli e in alcuni comuni della provincia, è attivo un piano di controlli all’ingresso delle scuole, con l’obiettivo di prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi, come coltelli. Le verifiche, che prevedono l’uso di metal detector, sono volte a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, contribuendo a creare un ambiente più protetto e tranquillo all’interno delle istituzioni scolastiche.

Metal detector a scuola: Caivano passa all’extrema ratio

L’introduzione di metal detector nelle scuole sta diventando una misura adottata in risposta a crescenti preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti. Recenti eventi a La Spezia evidenziano come questa pratica si stia diffondendo anche al di fuori di Napoli, evidenziando la necessità di interventi per prevenire comportamenti rischiosi tra i giovani. Un approccio che mira a tutelare l’ambiente scolastico e favorire un contesto più sicuro.

