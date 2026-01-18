Scottish first minister says a May majority means new independence push

Il primo ministro scozzese, John Swinney, ha dichiarato che, in caso di vittoria del suo partito alle elezioni di maggio, potrebbe essere richiesto un nuovo referendum sull’indipendenza della Scozia. La questione resta centrale nel dibattito politico locale, con l’obiettivo di determinare il futuro dell’autonomia scozzese e le relazioni con il Regno Unito. La decisione dipenderà dall’esito delle urne e dal sostegno popolare.

LONDON, Jan 18 (Reuters) - Scotland’s first minister, John Swinney, said on Sunday he would call for another independence referendum if his SNP won a majority in May’s Scottish parliament elections, a result he added could end Keir Starmer’s premiership. Swinney, leader of the pro-independence Scottish National Party which has governed Scotland for nearly 19 years, appealed to independence-minded voters to hand his party a big majority in May, when Wales will also vote in Welsh parliament elections and some voters in England will take part in local polls. In a referendum in 2014, Scots rejected ending the more than 300-year-old union with England by 55% to 45%, but nationalists argue that the vote for Brexit two years later, which the majority of Scottish voters opposed, changed everything. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Scottish first minister says a May majority means new independence push Yemen accepts prime minister’s resignation, appoints foreign minister as new PM

Il Consiglio di leadership presidenziale dello Yemen ha accettato le dimissioni del Primo Ministro Salem bin Breik, nominando il Ministro degli Esteri, Shaya Mohsen Zind, come nuovo capo del governo. Questa decisione si inserisce nel contesto delle recenti evoluzioni politiche nel paese, con l’obiettivo di promuovere stabilità e dialogo. Le implicazioni di questo cambio di leadership saranno monitorate nei prossimi mesi. Egypt announces results of last seats in parliament vote that gave Sisi strong majority

L’autorità elettorale egiziana ha annunciato i risultati delle ultime 49 sedie del parlamento, completando così il processo elettorale iniziato oltre tre mesi fa. Questa consultazione ha portato a una maggioranza significativa per il governo, rafforzando la posizione del presidente Sisi. I dati definitivi evidenziano le dinamiche politiche recenti e il quadro istituzionale attuale del paese. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Scotland's First Minister unveils independence plans Scottish painter's life story in oil painting - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.