Scontro tra due treni in Spagna almeno 5 morti | Vagone ribaltato c’è gente intrappolata dentro – Il video

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Adamuz, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati. L’incidente ha causato almeno cinque vittime e diversi passeggeri rimasti intrappolati. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro. La dinamica dell’incidente e il numero esatto delle persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento.

Due treni ad alta velocità si sono scontrati in Spagna, all’altezza di Adamuz (Cordova), in Andalusia. Secondo la Guardia Civil, l’incidente ha causato almeno cinque morti e diversi feriti. Ci sarebbero anche varie persone ancora intrappolate nei vagoni coinvolti. Secondo quanto ricostruito dal gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, un treno Iryo partito da Malaga alle 18.40 e diretto a Madrid è deragliato appena una decina di minuti dopo la partenza, invadendo un altro binario e colpendo un altro convoglio diretto a Huelva, facendolo deragliare a sua volta. Sul treno che ha causato l’incidente viaggiavano circa 300 persone, riporta El Paìs.🔗 Leggi su Open.online

Spagna: Guardia Civil, 'almeno 5 i morti nello scontro fra i treni'

L’incidente ferroviario avvenuto nel sud della Spagna ha causato almeno cinque vittime, secondo la Guardia Civil. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro tra i treni, il cui bilancio si è purtroppo aggravato nel corso delle ultime ore. Restano in corso le operazioni di soccorso e le verifiche per chiarire le dinamiche dell’incidente.

**Spagna: scontro fra treni alta velocità, almeno 2 morti e molti feriti**

Lo scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto ad Adamuz, Cordova, ha provocato almeno due vittime e numerosi feriti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo treni di un servizio ferroviario ad alta velocità. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.

