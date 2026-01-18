Scontro tra auto sulla Circumvallazione a Melito morto 36enne | la vettura si è schiantata contro un muro

Un incidente stradale si è verificato sulla Circumvallazione esterna nei pressi di Melito, coinvolgendo un'auto che si è schiantata contro un muro. Purtroppo, a seguito dell'impatto, un uomo di 36 anni ha perso la vita. Le autorità, tra cui i carabinieri di Marano, stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Incidente stradale sulla Circumvallazione esterna, nei pressi di Melito. Morto 36enne. Indagano i carabinieri di Marano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Incidente sulla circumvallazione, muore Rocco D'Alterio; Villaricca piange Rocco D'Alterio. Caccia all'auto pirata, ipotesi gara di velocità o lite.

scontro auto circumvallazione melitoVillaricca, Rocco D’Alterio morto a 36 anni: l’incidente all’alba sulla Circumvallazione esterna tra Melito e Mugnano - Rocco D’Alterio è morto a 36 anni dopo un incidente stradale avvenuto all’alba lungo la Circumvallazione esterna, nel tratto ... alphabetcity.it

scontro auto circumvallazione melitoLacrime a Villaricca per Rocco D’Alterio, il 36enne è morto dopo l’incidente sulla Circumvallazione esterna - L'uomo, dopo l'impatto con un'altra auto, avrebbe finito la sua corsa contro un muretto posto a bordo della carreggiata ... internapoli.it

