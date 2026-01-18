Scontro tra auto sulla Circumvallazione a Melito morto 36enne | la vettura si è schiantata contro un muro
Un incidente stradale si è verificato sulla Circumvallazione esterna nei pressi di Melito, coinvolgendo un'auto che si è schiantata contro un muro. Purtroppo, a seguito dell'impatto, un uomo di 36 anni ha perso la vita. Le autorità, tra cui i carabinieri di Marano, stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente.
Incidente stradale sulla Circumvallazione esterna, nei pressi di Melito. Morto 36enne. Indagano i carabinieri di Marano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Melito, grave incidente sulla Circumvallazione: auto si ribalta, cinque feriti tra cui due bambini
Leggi anche: Auto si ribalta sulla circumvallazione: conducente riesce a uscire da solo dalla vettura
Incidente sulla circumvallazione, muore Rocco D'Alterio; Villaricca piange Rocco D'Alterio. Caccia all'auto pirata, ipotesi gara di velocità o lite.
Villaricca, Rocco D’Alterio morto a 36 anni: l’incidente all’alba sulla Circumvallazione esterna tra Melito e Mugnano - Rocco D’Alterio è morto a 36 anni dopo un incidente stradale avvenuto all’alba lungo la Circumvallazione esterna, nel tratto ... alphabetcity.it
Lacrime a Villaricca per Rocco D’Alterio, il 36enne è morto dopo l’incidente sulla Circumvallazione esterna - L'uomo, dopo l'impatto con un'altra auto, avrebbe finito la sua corsa contro un muretto posto a bordo della carreggiata ... internapoli.it
Leggi l'articolo - Scontro tra due auto a Biella in via Valle d’Aosta: conducente illesi FOTO #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #piemontenews - facebook.com facebook
Incidente a Roma: scontro fra tre auto sulla via Casilina. Morto un 61enne, ferito un ragazzo di 19 anni x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.