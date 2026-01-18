Scontri tra tifosi in autostrada | danni e disagi al traffico | VIDEO

Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma lungo l’autostrada A1, nei pressi di Bologna, hanno causato disagi al traffico e danni alla carreggiata. Gruppi di ultrà delle due squadre si sono affrontati all’altezza dello svincolo per Casalecchio mentre si dirigevano verso le rispettive destinazioni. L’incidente ha richiesto interventi per la gestione della viabilità e ha evidenziato le conseguenze di tensioni tra tifoserie durante i viaggi.

Duecento tra ultrà della Roma e della Fiorentina si sono incrociati all'altezza del raccordo di Casalecchio. La rissa con spranghe e martelli Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma alle porte di Bologna in A1. Dei gruppi di ultrà delle due squadre di calcio si sono incrociati all’altezza dello svincolo del raccordo per Casalecchio, in autostrada, mentre si dirigevano verso Bologna, dove giocano i Viola, e Torino, dove invece è attesa la squadra romanista contro i Granata. Dalle prime informazioni, circa duecento persone si sono fronteggiate con spranghe, martelli e mazze. La rissa è scoppiata intorno alle 12:30 sulla corsia di emergenza al chilometro 195. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Fiorentina (video)

Nelle vicinanze dell’uscita Casalecchio di Reno, si sono verificati scontri tra tifosi della Roma e della Fiorentina in autostrada. L’incidente ha coinvolto gruppi di sostenitori delle due squadre, creando momenti di tensione e preoccupazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

