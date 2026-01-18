Nella giornata del 18 gennaio 2026, si sono verificati scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma lungo l’autostrada A1 a Bologna. L’episodio ha coinvolto gruppi incappucciati, con l’uso di spranghe e danni alle auto. La situazione ha causato momenti di tensione e preoccupazione nelle aree di emergenza, sottolineando ancora una volta le criticità legate alla violenza tra gruppi ultras nel calcio italiano.

Bologna, 18 gennaio 2026 – Attimi di paura in autostrada: scontri tra tifosi romanisti e fiorentini nella corsia di emergenza dell’ A1. È successo intorno alle 12.30, in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. All’altezza del chilometro 195, infatti, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona si sono fermate decine e decine di vetture, dalle quali sono scese molto tifosi incappucciati e con il volto travisato e coperto da maschere nere. Dalle immagini, sono più di un centinaio i soggetti armati di spranghe, caschi e assi. Si sono fronteggiati i tifosi della Fiorentina, che gioca contro il Bologna allo stadio Dall’Ara alle 15, e quelli della Roma, che invece sfida il Torino alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma

Leggi anche: Faccia a faccia tra Conte e la squadra a Castel Volturno: c’è un messaggio che riguarda i tifosi

Fiorentina, resa dei conti al Viola Park: retroscena sul faccia a faccia tra Vanoli, dirigenza e squadra

Dopo la recente sconfitta contro il Verona, la Fiorentina si è riunita al Viola Park per un confronto tra la dirigenza, l'allenatore Vanoli e la squadra. L'incontro ha visto confronti intensi, ma la fiducia nell'allenatore è stata confermata, mentre si cercano soluzioni per rilanciare il percorso stagionale del team.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Scontri tra tifosi di Palermo e Trapani durante una partita di basket di Serie C x.com

La trasferta è vietata ai tifosi ospiti per gli scontri avvenuti prima di Genoa-Inter - facebook.com facebook